AKP'den 'Gülen'in iadesi' iddiasına ilişkin açıklama

AKP Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Fethullah Gülen'in Türkiye'ye iade edileceği iddialarına ilişkin konuştu.

Beyaz Saray'ın federal kurumlardan Fethullah Gülen'in iadesinin nasıl mümkün olacağının araştırılmasını istediği iddiasına ilişkin AKP'den açıklama geldi.

ABD ile aralarında en temel problemlerden birisinin Gülen'in iadesi konusu olduğunu belirten AKP Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, "İki ana problemimiz var diğer konular dışında. Bunlar Türkiye için olmazsa olmazdır. Birisi PYD ve YPG’ye verilen politik ve askeri destekler. Bir diğeri ise Türkiye’ye karşı suç işlemiş, 251 vatandaşımızı şehit etmiş, binlerce insanımızın gazi olmasına vesile olmuş bir darbenin emrini veren, darbenin esas planlayıcısı olan terörist başının halen Amerika’da ikamet ediyor olmasıdır" dedi.

ABD'ye istenenden de çok delil gönderdiklerini dile getiren Kurtulmuş, "Mahkemelerdeki kayıtlar, delil istedikten sonra mahkemelerde yeni itiraflar yeni dosyalar olarak kendilerine verildi. Dolayısıyla Amerikalıların hiçbir mazereti kalmamıştır. Bu işi nasıl yaparlar bunu bilmiyoruz. Amerikan yargısına müdahale etmek istemiyoruz ama Amerikalılardan görmek istediğimiz siyasi kararlılıktır. Türkiye ile işbirliği bakımından FETÖ’yü iade etme konusunda siyasi kararlılığı göstermeleri lazım. Ama mahkeme nasıl devem eder, o ayrı bir şey. O mahkemenin bileceği, ona bir şey demiyoruz. Delil istiyorlarsa buyursunlar deliller. Herhangi bir mahkemenin vereceği kararın altyapısı olacak deliler var. Bu süreci bekliyoruz. İlişkilerin tam manası ile onarılması için aramızdaki önemli bir meselenin onarılması FETÖ’nün iadesi olduğunu ifade etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.