AKP'den 'erken yerel seçim' çıkışı: Genel Başkan Yardımcısı tarih verdi

AKP Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya NTV'nin canlı yayınında 'Yerel seçimler öne çekilebilir mi?' sorusuna şu yanıtı verdi: 'Ekim, Kasım gibi veya Eylül, Ekim, Kasım gibi olması gerekir.'

AKP'de yeni sistemin ilk kongresi bugün Ankara'da yapılıyor.

NTV canlı yayınına konuk olan AKP Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, "Yerel seçimler öne çekilebilir mi?" sorusuna "Ekim, Kasım gibi veya Eylül, Ekim, Kasım gibi olması gerekir" yanıtını verdi.

Erol Kaya gerekçe olarak da kış şartlarında seçim yapmanın zorluğundan söz etti ve belediye bütçelerinin Ocak ayında belirlendiğini belediye başkanlarının seçim için bu bütçenin büyük bölümünü harcadığını söyledi.

Kaya, aynı belediye başkanının seçilmemesi durumunda da gelecek olan başkanın bütçe nedeniyle zorlandığını ifade etti.

Yerel seçimler normal şartlarda Mart 2019 tarihinde yapılacak.