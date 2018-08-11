AKP'den 'erken yerel seçim' açıklaması

AKP Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, 'Altını çizerek söylüyorum bana yerel seçimler erkene alınacak mı diye soruluyor. Hayır, yerel seçimler zamanında olacak' dedi.

AKP Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, Kızılcahamam’daki Çam Otel’de "2023’e giden yolda 24 Haziran seçimleri değerlendirme, 2019 yerel seçimlerine hazırlık" toplantısına katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Sorgun, yerel seçimlerin erkene alınmayacağını vurguladı.

Sorgun şöyle devam etti:

“Bunun yanında da 31 Mart 2019’da yapacağımız, altını çizerek söylüyorum çünkü her gittiğim yerde bana seçim işleri başkanı olmam dolayısıyla ‘yerel seçimler erkene alınacak mı?’ diye soruluyor. Hayır, yerel seçimler zamanında olacak. 31 Mart 2019 mahalli seçimlerinin de hazırlıklarını gözden geçireceğiz, hazırlıklarına başlayacağız, onun üzerine değerlendirmelerde bulunacağız."