AKP'den 'erken seçim' iddialarıyla ilgili açıklama

AKP Seçim İşleri'nden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, 'Kesinlikle seçim Mart 2019'da yapılacaktır, öne almak diye bir şey yok' dedi.

AKP 6. Olağan Büyük Kongresi sonrası AKP Seçim İşleri'nden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına getirilen Ali İhsan Yavuz, yerel seçimlerle ilgili olarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Sakarya partililerle bir araya gelen Yavuz, erken seçim tartışmalarıyla ilgili olarak, "Kesinlikle seçim Mart 2019'da yapılacaktır, öne almak diye bir şey yok" diye belirtti.

'SEÇİMLERİ ERKENE ALMAK DİYE BİR ŞEY YOK'

Yavuz şunları söyledi:

"Seçimler erken mi değil mi tartışmasını çoktan geçtik. Artık erkene alınacak bir takvim de kalmış değildir. Zaten bizim kafamızda hiçbir zaman seçimleri erkene almak diye bir şey yok. O zaman seçimlerin yapılacağı tarih 31 Mart 2019 olarak kayıtlara geçebilir. Ne kaldı tam 7 ay, 7 ay nedir ki... Kesinlikle seçim Mart 2019'da yapılacaktır, öne almak diye bir şey yok ama hemen bu bayram ziyaretleriyle startımızı buradan vermiş oluyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız da 'Artık bir vites büyütün' diye talimatlandırdılar her birimizi..."