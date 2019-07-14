AKP'den Erdoğan yanıtı: O kadar da değil!

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yaşanan Merkez Bankası tartışması sırasında HDP'li Garo Paylan, kanuna 'Merkez Bankasının Başkanı Tayyip Erdoğan’dır, Başkan Yardımcısı Berat Albayrak’tır' maddesinin eklenmesini önerdi. Paylan’ın bu sözlerine AKP'li vekil Nilgün Ök'ten 'O kadar da değil' yanıtı geldi.

Merkez Bankası ihtiyat akçesinin bütçeye devrini öngören teklifin görüşmelerinde Merkez Bankası Başkanı’nın görevden alınması yeniden tartışma konusu oldu. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısında konuşan HDP Milletvekili Garo Paylan, Merkez Bankası'nın bağımsızlığının sözde kaldığını belirtirken, kanuna “Merkez Bankasının Başkanı Tayyip Erdoğan’dır, Başkan Yardımcısı Berat Albayrak’tır” maddesinin eklenmesini önerdi. Paylan’ın sözlerine AKP'li Milletvekili Nilgün Ök, “O kadar da değil” yanıtı verdi. Duvar'da yer alan habere göre, Varlık Fonu’nda bunun yapıldığını, başkanın Erdoğan, yardımcısının Albayrak olduğunu hatırlatan Paylan, “Burada da aynı şeyi yapalım, gerçekten daha gerçekçi olur yani sözde bağımsızlık olmamış olur” dedi.