AKP'den emekliye zam oyunu!

Açlık sınırının iki bin liraya dayandığı Türkiye'de bin liranın altında emekli maaşı alanlar için hazırlanan düzenlemenin altından yeni bir oyun çıktı.

Emekli aylıklarını 1.000 liraya yükseltmek için hazırlanan torba yasa teklifinin altından, emeklileri yıllarca zamsız bırakacak yeni bir oyun çıktı. Buna göre, 1.000 liranın altında aylık alan emeklilerin aylıkları değil, gelirleri bin liraya yükseltilecek. Bu emeklilere, asıl aylıkları 1.000 liraya ulaşana kadar hiçbir zam ya da enflasyon farkı verilmeyecek.

Sözcü'nün haberine göre, hazırlanan yasa teklifiyle birlikte aylığı 700 lira olan bir emeklinin geliri yasa çıkınca 1.000 liraya yükselecek, ancak esas aylığı yine 700 lira olarak kalacak.

Ocak ayında örneğin yüzde 10 zam hakkı doğarsa bu zam bin liralık yeni gelire değil, emeklinin esas yaşlılık aylığı olan 700 liraya uygulanacak. Ocak zammıyla emeklinin esas aylığı 770 liraya çıkacak, ancak eline geçen para yüzde 10 zamma rağmen, yine 1.000 lira olacak. Temmuz'da maaşa örneğin yüzde 10 zam hakkı doğarsa yüzde 10'luk zam da 770 liraya yapılacak. Emeklinin aylığı 847 liraya çıkarken evine giren para yine bin lirada kalacak. Bu şekilde her 6 ayda bir yapılan zamlarla bugünkü 700 liralık aylık bin liraya çıkana kadar emeklinin bin lirasına hiç zam yapılmayacak. Emekli ancak kendi aylığı bin liraya ulaştığında 6 aylık zamlardan ve enflasyon farklarından yararlanabilecek. Dolayısıyla bu emeklilerin maaşı enflasyon karşısında eriyecek.