AKP'den Ekrem İmamoğlu'nun randevu talebine yanıt

23 Haziran seçimlerinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yazılı olarak görüşme talebini ileten Ekrem İmamoğlu, bir yanıt alamadığını açıklamıştı. AKP'li bir yetkili konuya ilişkin yaptığı açıklamada, 'Cumhurbaşkanı, Kadir Topbaş ile de tek başına pek görüşmezdi. Belediye başkanları ile birlikte toplu görüşürlerdi. Cumhurbaşkanı yardımcısıyla görüşebilir ya da toplu olarak görüşme olur' dedi.

"Ben isterdim ki Sayın Cumhurbaşkanı'ndan randevu talep ettim sanırım bir buçuk ay oldu, hala ben bunu yineliyorum. Sayın Cumhurbaşkanı milletin oyuyla seçildi, ben de İstanbul'un Türkiye'nin en büyük kentinin seçilmiş belediye başkanıyım. Milletin iradesiyle seçilmiş iki kişi olarak İstanbul'un sorunlarını konuşacağız" diyen Ekrem İmamoğlu'na AKP'den yanıt geldi.

Tarafsız Haber Ajansı'ndan Mehtap Gökdemir'in haberine göre, İmamoğlu’nun görüşme talebini değerlendiren AKP’den yetkili bir isim, “Sayın Cumhurbaşkanı, Kadir Topbaş ile de tek başına pek görüşmezdi. Belediye başkanları ile birlikte toplu görüşürlerdi. Cumhurbaşkanı yardımcısıyla görüşebilir ya da toplu olarak görüşme olur” dedi.