AKP'den 'dolar' çıkışı: Dolar üç kuruş artınca Türkiye batmaz

AKP Grup Başkan Vekili Bülent Turan, 'Önceden 'öğretmen limon satıyor' diye haberler olurdu. Şimdi var mı böyle bir haber? Dolar üç kuruş artacak, Türkiye batacak diye bir şey yok' dedi.

AKP Grup Başkan Vekili Bülent Turan, "Dolar üç kuruş artacak, Türkiye batacak diye bir şey yok. Dolar toparlanacak, yatırımlarımız hız kesmeden devam edecek. Biz, bu perdenin arkasındaki oyunu biliyoruz. Bu oyunlar da bozulacak" dedi.

Türkiye'nin kendi ayakları üzerinde durabilen, dış politikasını düzenleyen bir ülke olduğunu aktaran Turan, şunları kaydetti:

"Önceden ne derlerse bu ülke yapmak zorundaydı. Şimdi öyle değil. Artık ihracatta, NATO'da 'Türkiye ne der' diye bakıyorlar. Biz IMF yıllarını biliyoruz. Önceden 'Öğretmen limon satıyor' diye haberler olurdu. Şimdi var mı böyle bir haber? Dolar üç kuruş aratacak, Türkiye batacak diye bir şey yok. Dolar toparlanacak, yatırımlarımız hız kesmeden devam edecek. Biz, bu perdenin arkasındaki oyunu biliyoruz. Bu oyunlar da bozulacak."