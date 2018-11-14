AKP'den Diyanet Başkanı'na ilişkin ilk açıklama geldi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın 10 Kasım öncesi Kadir Mısıroğlu'na yaptığı ziyarete gelen tepkilere ilişkin konuşan AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Erbaş'a destek çıktı.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın 10 Kasım'dan hemen önce Atatürk'e hakaretleriyle bilinen Kadir Mısıroğlu'na yaptığı ziyarete ilişkin konuştu.

"Diyanet İşleri Başkanlığı saygın bir kurumdur. Bu tartışmalar olduğu andan itibaren ayrıntılı şekilde izledik. Diyanet İşleri Başkanımız, cumhurbaşkanımızın takdir ettiği bir yöneticidir" diyen Çelik, "Bu ziyaret insani bir ziyarettir. Her insani ziyaretten siyasi sonuçlar çıkartmaya başlarsak bunun sonu gelmez. Kendisi de ifade etti. Gittiğinde resimler aile tarafından çekiliyor. Kıyafeti söz konusu ediliyor. Zaten kıyafeti bellidir. Hasta ziyaretinin ideolojisi olmaz arkadaşlar" ifadelerini kullandı.

Tarihsel kişileri eleştirirken saygı sınırlarını aşmaya öteden beri karşı olduklarını belirten Çelik, "Her olayda bu tartışmayı çıkartmayı doğru bulmuyoruz. İnsani ziyaret insani ziyarettir. Bir hasta ziyaretidir. Hasta ziyaretinin ideolojisi olmaz, siyaseti olmaz. Bu şekilde değerlendirilmesi gerektiğini, cumhurbaşkanımız tarafından takdir gören bir yönetici olduğunu sizlerle paylaşmak isterim" diye konuştu.

'ANDIMIZ' AÇIKLAMASI

Bakanlığın, Danıştay'a "Andımız" için verdiği temyiz dilekçesine ilişkin de konuşan Çelik, "Bakanımız konuyu inceletmiş. Ve bu sosyolojik olarak hatalı ifadenin temyiz dilekçesinden çıkarılmasına, temyiz sürecinin devam etmesine kanaat getirmiştir. Bu bürokratlar görevden alınmıştır, avukatlarla ilişik kesilmiştir. Dilekçeden o bölüm çıkarılarak devam ettirilecektir" dedi.

Çelik, Bahçeli'nin söz konusu dilekçeyle eleştirilerinde haklı olduğunu söylerken, "Bizzat sayın bakanımız rahatsızlığını ifade etmiştir. Sayın Bahçeli’nin de eleştirisinin doğru olduğunu ifade ediyorum. O bölüm çıkarılacak dilekçeden ve temyiz süreci devam edecek" ifadelerini kullandı.