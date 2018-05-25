AKP'den dikkat çeken 'Alaattin Çakıcı' açıklaması

İçişleri Bakanlığı, Devlet Bahçeli'nin Alaattin Çakıcı ziyareti sonrası dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Bahçeli, Çakıcı’yı ziyaret edip tespih hediye ederken, İçişleri Bakanlığı'ndan ziyaret sonrası "Alaattin Çakıcı’nın silahlı eylem yapan ve eylem hazırlığı içerisinde bulunan adamları yakalanmıştır" açıklaması geldi.

Açıklama şöyle:

‘'2018 yılında yürütülen başarılı operasyonlar sayesinde İstanbul başta olmak üzere büyükşehirlerdeki suç örgütlerinin liderler kadroları da yakalanmıştır. Alaattin Çakıcı liderliğindeki suç örgütüne yönelik İstanbul ve Antalya illerinde gerçekleştirilen operasyonda 57 şüpheli, yakalanmıştır. 2017 yılında ise, Alaattin Çakıcı'nın silahlı eylem yapan ve eylem hazırlığı içerisinde bulunan 8 adamı İstanbul'da, 9 adamı Ankara'da, 15 adamı İzmir'de olmak üzere toplam 32 adamı yakalanmıştır''