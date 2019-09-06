AKP'den Davutoğlu'na tebligat: Neden ihraç edileceği açıklandı

AKP, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve 3 eski milletvekiline ihraç tebligatlarını gönderdi. Dört isimden de yazılı ve sözlü savunma istendi.

AKP, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) kararı ile kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk ettiği eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski milletvekilleri Selçuk Özdağ, Ayhan Sefer Üstün ile Abdullah Başçı’nın sözlü ve yazılı savunmalarını almak üzere tebligatlarını gönderdi.

Tebligatta, ihracı istenen kişilerin disipline sevk edilme gerekçeleri anlatıldı.

Tebligatta AKP’nin iç tüzüğüne dayanarak "partinin genel ilkelerine aykırı davranan, kamuoyunda partiyi rencide eden açıklamalarda bulunulması" gerekçeleri gösterildi.

Tebligatta, özellikle Ahmet Davutoğlu’nun son günlerde AKP ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik yaptığı eleştirilerin de yer aldığı öğrenildi.