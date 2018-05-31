AKP'den çocuklara seçim propagandası

Antep'in Şehitkamil ilçesinde AKP milletvekili adaylarının çocuklara yönelik seçim propagandası dikkat çekti.

Gaziantep'te AKP Şehitkamil ilçe başkanı ve AKP Gaziantep milletvekili adaylarının çocuklara yönelik seçim propagandası yapması dikkat çekti.

Oda TV'de yer alan habere göre AKP’lilerin çocuklarla olan seçim çalışması, sosyal medyada paylaşıldı ve tepkilere yol açtı.

CHP Gaziantep Şahinbey Belediye Meclis üyesi Uğur Kalkan, “CHP Şehitkamil ilçe başkanımız Sayın Umut Yılmaz, AKP'li ilçe başkanını aylardır televizyonda canlı yayına davet ediyor ama bu davete bir türlü yanıt gelmiyor. Küçücük çocukları siyasi propagandalarınıza alet etmeyin lütfen. Gittikleri yerlerden gelen haberlerden anlıyoruz, paylaşımlarından da görüyoruz ki artık vatandaşlarımız da TAMAM diyor” açıklamasında bulundu.

İşte o fotoğraflar: