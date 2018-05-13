AKP'den CHP'ye: FETÖ 40 yıl sizin baskı ikliminizde büyüdü

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin ‘FETÖ’ye yönelik söylediği “Bizim dönemimizde kimse kanmayacak” sözlerine sözlerine yanıt verdi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Muharrem İnce'nin “Bizim dönemimizde kimse kanmayacak” sözlerini Twitter'dan yanıtladı. Ünal'ın sözleri şu şekilde:

"CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce meydanlarda “bizim dönemimizde kimse kanmayacak” diyerek, sivil toplum örgütü görünümlü FETÖ’nün maskesi düştükten sonra bu hain yapıyı nasıl sahiplendiklerini güya perdelemeye kalkıyor."

"Siz FETÖ konusunda hiçbir zaman duyarlı davranmadınız.Sizin derdiniz irtica adı altında dindarlardı.Çocuklarımızın dinini öğrenmesine bile tahammülünüz yoktu. FETÖ 40 yıl sizin baskı ikliminizde büyüdü. Maskesi düştüğünde sırf bize düşman olduğu için FETÖ’ye destek oldunuz."

“ 'Biz sizi uyarmıştık' diyenlerin Baykal Kaseti sonrası FETÖ ile söylem ve eylem noktasında nasıl iş tuttuğu milletimizin malumu ancak biz yine de Muharrem İnce özelinde arşivlere inelim. Kim kanmış kim uyarmış, görmüş olalım.

"Geçmişte dersanelerin kapatılmasını bir seçim vaadi olarak sunan CHP, Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın “dersaneleri kapatacağız” açıklamasından sonra her ne hikmetse FETÖ ile aynı argümanlarla dersanelerin kapatılmasına karşı çıkmıştır."

"16 Kasım 2013 tarihinde Muharrem İnce “Aileler özel derse mecbur olur, on kat fazla para ödemek zorunda kalır” diyerek FETÖ’nün söylemlerini, yine FETÖ’nün istediği bir tonda TBMM’de düzenlediği basın toplantısında dile getirmiştir."

"Aynı İnce “Kenan Paşa başaramadı dershaneleri kapatmayı, Recep paşa başarabilir, demedi demeyin. İmralı’da bir eş başkan var. O da istiyor sizin kapatılmanızı” demiş, yine o dönem FETÖ ile aynı ağzı kullanarak dersanelerin kapatılmasına karşı çıkmıştır."

"20 Ocak 2014’te İnce,bu sefer Suriye’ye giden MİT Tırları konusunda FETÖ ile aynı pozisyonu almıştır.Hükümetimizi o dönem sık sık Lahey’de yargılanmakla tehdit eden FETÖ’cülere destek vermiş,IŞİD’e silah yardımı yapıldığı iftirasını dillendirmiştir"

"Biz terörle mücadele ederken karşımızda duranlar, yaptığımız her operasyonda FETÖ’nün avukatlığına ve siyasi sözcülüğüne soyunanlar önce 8 yıldır FETÖ ile tuttukları işlerden dolayı nedamet getirsinler."

“ 'Biz sizi uyarmıştık' diyerek küstahça bize parmak sallayanlar Allah’tan utanmıyorlarsa bari arşivlerden utansınlar. “Biz kanmayız” diyenler son 8 yıldır ülkemiz için her kritik dönemeçte neden FETÖ ile aynı noktada yer aldıklarını açıklasınlar."