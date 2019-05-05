AKP'den CHP'nin 'Yüce Divan' açıklamasına 'Yassıada' yanıtı

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın, AKP'ye yönelik olarak 'Bu cinayeti azmettiren de, bu cinayeti işleyenler de sonunda soluğu Yüce Divan'da alabilirler' demesine yanıt veren AKP Sözcüsü Ömer Çelik, 'CHP sözcüsü dün yaptığı açıklamayla partisindeki Yassıada zihniyetinin hiç değişmediğini gösterdi' dedi.

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın İstanbul seçimleri ile ilgili açıklamalarına tepki göstererek, "CHP'nin sandıkta kazandığı seçimi masada çalmak için düğmeye basıldı. Şimdi ben buradan açıkça söylüyorum. Bu cinayeti azmettiren de, bu cinayeti işleyenler de sonunda soluğu Yüce Divan'da alabilirler" demişti.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, CHP'ye yanıt vererek "CHP sözcüsü dün yaptığı açıklamayla partisindeki Yassıada zihniyetinin hiç değişmediğini gösterdi. Partimizin hukuk içinde hak arama sürecine iftiralar attı. 'Yüce Divan’a gidersiniz' diye tehdit siyasetine devam etti" ifadelerini kullandı.

Çelik tarafından yapılan açıklamalar şöyle:

"Şantaj siyaseti ile tehdit siyaseti arasında gidip gelen bu zihniyet her gün daha da saldırganlaşıyor. Hakimlere 'Kızılay’da yürüyemezsiniz' diyerek açıkça saldırıyor.

En ufak fırsat bulduklarında hukukun yerine vesayet, demokrasinin yerine tehdit, 'milletin divanı' yerine 'Yassıada divanı' koymaya çalışıyorlar. CHP’nin gizli tüzüğünde vesayet, tehdit ve Yassıada zihniyeti dışında ne var ki.

Hakimleri Kızılay’da yürütmemekten bahseden, hukukun işletilmesini Yüce Divan’la tehdit eden CHP yönetimi, sadece kendi zihniyetini açığa çıkarıyor. CHP yöneticilerinin sözleri, Yassıada zihniyetinin tek pusulaları olduğunu gösteriyor.

Tüm bunların tek hayırlı tarafı demokrasi mücadelesini ne kadar güçlü tutmamız gerektiğini bir kere daha hatırlatmasıdır. Yassıada zihniyeti sahneye çıkmak için fırsat kolluyor. Demokrasi mücadelemizin buna karşı daha da güçlenmesi gerekiyor.

Demokrasi nehri, hukuk yatağında akar, biz buna inanıyoruz. CHP, millet iradesinin sınırının Yassıada zihniyeti olduğuna inanmaya devam etsin. Biz de bu zihniyete karşı mücadeleye devam edeceğiz."