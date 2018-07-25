AKP'den CHP'deki imza sürecine ilişkin açıklama: Kılıçdaroğlu zehirliyor

AKP Sözcüsü Mahir Ünal, CHP'deki kurultay tartışmalarına ilişkin, 'Siyasetin gündemini Kemal Kılıçdaroğlu'nun rehin almasından sıkıldık. Artık ona cevap vermekten de sıkılmaya başladık. Çünkü Türkiye yeni bir döneme girdi. O siyasetin gündemini zehirliyor' dedi.

AKP Sözcüsü Mahir Ünal, CHP'deki kurultay tartışmalarına ilişkin açıklamada bulundu.

"Uygulamaları ile konuştukları arasında fark var. Değişim şart diyor ama kendi dışındakilerden bahsediyor" diyerek Kılıçdaroğlu'nu hedef alan Ünal, "Siyasetin gündemini Kemal Kılıçdaroğlu'nun rehin almasından sıkıldık. Artık ona cevap vermekten de sıkılmaya başladık. Çünkü Türkiye yeni bir döneme girdi. O siyasetin gündemini zehirliyor. Ciddi anlamda onun konuşmaları herkesi rahatsız eden bir şekle girdi. Bir siyasetçi değil vesayetin siyasi aktörü" ifadelerini kullandı.