AKP'den CHP'deki imza krizine yorum: Bu işin sonu kayyum

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, CHP'deki imza krizine ilişkin yaptığı yorumda 'Bu işin sonu kayyum' dedi.

CHP'nin gündemi 24 Haziran'dan sonra başlayan olağanüstü kurultay tartışması. Parti içi muhalifler, dün olağanüstü kurultay için 630 delegeden imza toplandığını açıkladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yardımcısı Muharrem Erkek ise 'ilk incelemelere göre' kurultay için yeterli sayıda delegenin imza vermediğini söyledi.

'KAYYUM KİM OLUR?'

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan da söz konusu bilgilerin görsellerini sosyal medya hesabında paylaşarak "Bu işin sonu kayyum!" yorumu yaptı.

Turan, "Kayyum kim olur?" sorusunu soran bir takipçisine de "Ben:)" ifadesini kullanarak cevap verdi.

'KÖPEKLER HAVLADI DİYE ATLAR ÖLMEZ'

Turan'a ana muhalefetten ilk tepki Özgür Özel'den geldi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "AKP'nin grup başkanvekili… İşine bak işine. Kayyım atamadığınız bir CHP kaldı. İnsanda biraz utanma olur.

CHP'ye laf ederken şu gerçeği bil ki; köpekler havladı diye atlar ölmez" ifadesini kullandı.