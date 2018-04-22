AKP'den CHP-İyi Parti ittifakına 'ilkesizlik' yorumu

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, CHP'nin 15 milletvekilinin istifa ederek İyi Parti'ye geçmesi kararıyla ilgili olarak 'ilkesizliklerin ve çaresizliklerin ittifakı' dedi.

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, CHP'den istifa ederek İyi Parti'ye geçen 15 milletvekiliyle ilgili olarak, "İlkelerin ittifakı diye yola çıkanların ne denli ilkesizliklerin ve çaresizliklerin ittifakını gerçekleştirdiklerini gördük" dedi. Meral Akşener'i de eleştiren Çavuşoğlu, "Çok kısa zaman önce meydan okumalarla, 100 bin imzayla yola çıkacağını söyleyenlerin, geldiğimiz noktada bütün öngörülerinin sadece birkaç günlükten ibaret olduğu ortaya çıktı" diye konuştu.

Bursa'nın Harmancık ve Büyükorhan ilçesinde esnaf ziyaretinde bulunan Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Bugünkü gerçekleşen hülle hareketiyle beraber gördük ki ilkelerin ittifakı diye yola çıkanların ne denli ilkesizliklerin ve çaresizliklerin ittifakını gerçekleştirdiklerini gördük. Şunu ifade etmek lazım, görüyoruz ki bu seçim milletimizin gönlünde olanlarla milletimizin üzerinde siyaset mühendisliği yapanlar arasında geçecektir" dedi.