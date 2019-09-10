AKP'den Bülent Arınç'a tepki: Hadi oradan yahu

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç'ın Ahmet Türk ile ilgili sözlerine tepki göstererek, 'Dün çıkmış bir ağabeyimiz, yok Ahmet Türk´ün terörle ilgisi yokmuş. Hadi oradan yahu. Hiçbir adam ezbere gerekçelerle, uyduruk gerekçelerle görevden alınmaz' dedi.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç'ın görevden alınan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'le ilgili olarak "Terörle alakası yoktur, barış olsun isteyen biridir" sözleri AKP'yi de karıştırdı.

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, Arınç'ın sözlerine tepki göstererek, "Dün çıkmış bir ağabeyimiz, yok Ahmet Türk´ün terörle ilgisi yokmuş. Hadi oradan yahu. Hiçbir adam ezbere gerekçelerle, uyduruk gerekçelerle görevden alınmaz. Halkın seçtiğine saygı duyulur ama halk seçtiği zaman giderken kandilden yanına eş başkan koyarsan, halkın seçtiği iradeyi kandile teslim edersen, şehidin ailesini işten kovar da, aynı göreve bir terör zanlısını getirirsen, belediyenin tüm resmi kurumu olan makamından, kimliğinden, internet sitesinden Türk bayrağını çıkartırsan, sana devlet gelir, ‘kalk oradan kardeşim der’ ve kaldırır. Hiç kimse bana Ahmet Türk terörle ihtisaslı değil demesin" dedi.