AKP'den bir istifa daha: Defalarca yanlış yapıyorsunuz dedim

Ordu'nun Çaybaşı Belediye Başkanı İsmet Yanık, yerel seçimlerde aday gösterilmemesi üzerine AKP'den istifa etti. Yanık, 'Bu davaya yanlış yapan insanlar mutlaka halkın önünde hesap vermek zorunda' dedi.

Ordu'nun Çaybaşı Belediye Başkanı İsmet Yanık, aday gösterilmemesi üzerine AKP'den istifa etti.

İstifa kararı sonrası Ordu'nun yerel bir televizyon kanalına bağlanarak açıklamalarda bulunan Yanık, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgisinde, saygısında en ufak bir eksilme, en ufak bir düşüş olmayacağını belirtirken, "Ama bu davaya yanlış yapan insanlar mutlaka halkın önünde hesap vermek zorunda" dedi.

"Defalarca ifade ettim dedim ki bak burada hata yapıyorsunuz yanlış yapıyorsunuz. Kamuoyuna deklere ettik milletvekillerini aradım, bakanları aradım, il başkanlarını aradım" diyen Yanık, "Ancak şunu gördük Büyükşehir Belediye Başkanı dahil telefonumuza çıkmadı. Hiç bir irade halkın üzerinde üstünlük kuramaz. Biz Sayın Cumhurbaşkanımızı seviyoruz. Rabbim ömrümüzden alsın Sayın Cumhurbaşkanımızın ömrüne versin" ifadesini kullandı.