AKP'den bir 'erken seçim' açıklaması daha geldi

AKP grup başkan vekili ve Çanakkale milletvekili Av. Bülent Turan, “Şimdi önümüzde beş yıl var, seçim demeye şimdiden başladılar. Hayır, yerel seçimler zamanında yapılacak, genel seçimler de zamanında yapılacak. Mart’a kadar yerelde yetkimiz var. Son güne kadar kullanacağız. Yerel seçimlerde beş yıl için seçildik. Son güne kullanacağız” dedi.

İHA