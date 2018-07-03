AKP'den bir 'erken seçim' açıklaması daha geldi

Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Kalkım beldesinde hizmete giren Yenice Devlet Hastanesi Kalkım hizmet birimi açılışında konuşan Bülent Turan şunları söyledi:
“Türkiye'ye yan bakanlara, Türkiye'nin geleceğine kast edenlere, Türkiye'nin çevresindeki problemlere rağmen ülkemiz büyümeye devam ediyor. Hep beraber büyümeye devam edeceğiz. Şimdi önümüzde beş yıl var, seçim demeye şimdiden başladılar. Hayır, yerel seçimler zamanında yapılacak, genel seçimler de zamanında yapılacak. Mart’a kadar yerelde yetkimiz var. Son güne kadar kullanacağız. Artık bu milletin seçime değil, tabiri caiz ise bu ülkenin büyütmeye, büyümeye ihtiyacı var diye bizden beklentileri var. Seçimler geride kaldı işimize bakacağız."