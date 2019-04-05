AKP'den belediye meclis üyesi seçilen isim hemen istifa etti

31 Mart seçimlerinde AKP'den İnegöl Belediye Meclis Üyesi seçilen Mehmet Özdamar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla istifa ettiğini duyurdu. Özdamar'ın istifa gerekçesi seçim döneminde yeterince çalışmaması oldu.

31 Mart seçimlerinde Bursa'nın İnegöl ilçesinden AKP Belediye Meclis Üyesi seçilen Mehmet Özdamar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla istifa ettiğini duyurdu.

"31 Mart seçimlerinde AK Parti´den Belediye Meclis Üyesi seçildiğim görevimden istifa etmiş bulunmaktayım. Hayatımızda hiçbir makam ve mevki için adaletten vazgeçemeyiz" diyen Özdamar, "Yerel seçim süreci başladığı günden ve seçim gününe kadar yaşanan zaman içerisinde işlerimin yoğunluğundan dolayı partimizin seçim çalışmalarında bulunamadım. Bütün teşkilatımız ve sayın Belediye Başkanımız Alper Taban bey ve meclis üyesi arkadaşlarımın yanında bulunamadım. Onlar gecelerini gündüzlerine katarak çok çalıştılar. Fakat ben yanlarında olamadım. Bu sebepten dolayı bu görevde olmanın adaletli olmayacağını düşünüyorum ve seçilmiş olduğum bu görevden kendi isteğim doğrultusunda istifa ediyorum" ifadelerini kullandı.