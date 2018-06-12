AKP'den bedelli askerlik için iki seçenek

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, bedelli askerlikle ilgili açıklamada bulundu.

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, bedelli askerlikle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Elitaş, konuya ilişkin iki seçenek bulunduğunu belirterek, "Ya TSK'nın 4 ayda bir yapılan devrelerini 3 ayda bire düşürerek askerlik süresini kısaltmak ya da Başbakanımızın dediği gibi bedeli mukabilinde askerliğini ifa etmiş saymak. Sanırım yeni hükümetin ilk gündemlerinden biri bu kanun olarak gelecek." dedi.

Elitaş'ın bedelli askerlikle ilgili açıklaması şöyle:

"750 - 800 bin her yıl askerlik çağı gelen kardeşimiz var. TSK'nın yılda 300 bin asker alma kapasitesi var. Ya TSK'nın 4 ayda bir yapılan devrelerini 3 ayda bire düşürerek askerlik süresini kısaltmak ya da Başbakanımızın dediği gibi bedeli mukabilinde askerliğini ifa etmiş saymak. Sanırım yeni hükümetin ilk gündemlerinden biri bu kanun olarak gelecek. Bu işlerin hükümetle uyumlu olarak yapılması gerekir."