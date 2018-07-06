AKP'den bedelli askerlik açıklaması

AKP Sözcüsü Mahir Ünal, bedelli askerlik konusunda, 'Şu anda seçim sonrası bir yeni durumun şekillenmesi süreci var. Şimdi bu konuda gerekli çalışmalar, düzenlemeler neyse bununla ilgili süreçler tamamlandıktan sonra çalışmalara başlayacaktır' açıklamasında bulundu.

AKP Sözcüsü Mahir Ünal, seçim sonrası çıkarılması beklenen bedelli askerlik düzenlemesine ilişkin konuştu. Ünal, "Bedelli askerlik noktasında çalışmalar ne aşamada?" şeklindeki soruya, "Şu anda hem Meclis ayağında hem de Cumhurbaşkanlığı ayağında seçim sonrası bir yeni durumun şekillenmesi süreci var. Cumhurbaşkanımız seçimlerden önce ifade etmişti 'Bedelli konusu seçimden sonra benim masamda ilk gündem maddelerinden birisi olacak.' demişti. Şimdi bu konuda gerekli çalışmalar, düzenlemeler neyse bununla ilgili süreçler tamamlandıktan sonra çalışmalara başlayacaktır" yanıtını verdi.

