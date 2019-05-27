AKP'den banka operasyonu: Halkbank ve Vakıfbank'ta kritik değişiklikler

AKP, bugün iki kamu bankasının yönetiminde değişikliğe gitti. VakıfBank Genel Müdürü Emin Özcan görevden alınırken, yerine AKP kurucularından Abdülkadir Aksu getirildi. Halkbank'ın yönetim kuruluna ise eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal getirildi.

AKP, iki önemli kamu bankasının yönetiminde değişikliğe gitti.

VakıfBank'ın bugünkü Genel Kurulu'nda Genel Müdür Emin Özcan görevden alınırken, Özcan'ın yerine AKP kurucularından olan eski İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu getirildi.

Eski Meclis Başkanvekili AKP'li Sadık Yakut ise bankanın Yönetim Kurulu Üyeliği’ne atandı.

HALKBANK'TA DA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİK

Kamu bankalarındaki AKP operasyonunun bir diğer ayağı Halkbank'ta yaşandı.

Kadir Topbaş'ın yerine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı yapılan ve 31 Mart seçiminde Büyükçekmece Belediye Başkanı adayı olup seçimleri kaybeden Mevlüt Uysal, banka yönetimine atandı.

ABDÜLKADİR AKSU KİMDİR?

1944 Diyarbakır doğumlu olan Abdülkadir Aksu, Rize Valisi ve Rize Belediye Başkanı, 29 Ekim 1980-06 Şubat 1984 İçişleri Bakanlığı Merkez Teşkilatı Merkez Valisi, 09 Şubat 1984-18 Eylül 1987 Gaziantep Valisi görevlerinde bulunurken, 18 Eylül 1987 tarihinde Valilik görevinden istifa ederek 29 Kasım 1987 tarihinde Anavatan Partisi'nden 18'nci Dönem Diyarbakır Milletvekili seçilmişti.

1996'da ANAP'tan istifa ederek Refah Partisi'ne katılan Aksu, bu partinin kapatılmasının ardından Fazilet Partisi'ne geçmiş, daha sonra AKP'nin kurucu kadrolarından biri olmuştu.

İki dönem İçişleri Bakanlığı yapan Aksu, AKP'de Genel Başkan Yardımcılığı ve MYK üyeliği görevlerinde bulundu.