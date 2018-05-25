AKP'den 'Bahçeli' yorumu: Niye öyle bir fotoğraf verdi, kendi bileceği iş...

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Alaattin Çakıcı’yı ziyaret etmesi ve fotoğraf çektirmesine ilişkin, 'Sayın Bahçeli niye öyle bir fotoğraf verdi, tamamen kendisinin bileceği iş, partilerin farklılıkları kendilerini bağlar' dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Alaattin Çakıcı ziyaretine ilişkin AKP'den ilk yorum geldi.

“AK Parti ile Milliyetçi Hareket Partisi birleşip tek parti olarak seçime girmiyor. AK Parti ve MHP, seçim programları da parti programları da siyasi öncelikleri de stratejik bakış açıları da birbirinden farklılıklar içeren iki farklı siyasi parti. İki parti bir seçim ittifakı yapıyor" diyen Kurtulmuş, "MHP’nin kendi öncelikleri var, istediği gibi hareket eder. Sayın Bahçeli niye öyle bir fotoğraf verdi, tamamen kendisinin bileceği iş, kendisinin vereceği bir karar, buna bizim söyleyecek bir şeyimiz yok. Partilerin farklılıkları kendilerini bağlar. Af konusunda bizim görüşümüz belli, Bahçeli’nin durduğu yer belli. Dolayısıyla birbirimizin bu konudaki önceliklerini değiştirecek noktada değiliz ama ortak bir seçim ittifakı içerisinde seçime gidiliyor" ifadelerini kullandı.