AKP'den anket sonucu açıklaması: HDP barajı geçerse ya da geçemezse...

AKP Sözcüsü Mahir Ünal, ellerinde olduğunu ileri sürdüğü son anket sonucuna ilişkin açıklamada bulundu.

AKP Sözcüsü Mahir Ünal, anket sonuçlarına ilişkin NTV ekranlarında açıklamalarda bulundu.

"Şu anda gerçekte kamuoyu araştırılmalarında bizim gördüğümüz nedir? AK Parti’nin oyu Recep Tayyip Erdoğan’ın oyunun 4 – 6 puan altındaydı" diyen Ünal, "AK Parti yüzde 46 bandında gözüküyor. Bu oyla alacağı milletvekili oylarına baktığımızda AK Parti’nin 300’ün üzerinde vekil aldığını görüyoruz. HDP üzerinden değil bu analiz. HDP barajı geçse bile AK Parti 320’nin üzerinde milletvekilini alıyor. Cumhur ittifakıyla baktığınızda bu sayı daha da artıyor. AK Parti’nin Meclis’te herhangi bir sorunu gözükmüyor. Ama böyle bir sorun oluşsun, sabote edelim düşüncesinde olanlar var. Ama bunun sadece bir düşünce olduğunu unutmayalım" iddiasında bulundu.