AKP'den 'Ahmet Davutoğlu' açıklaması: Muhataplarına sormak lazım

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun 'Daha milletimize olan borcumuzu ödemedik' sözlerine ilişkin, 'Çeşitli yerlerde açıklamaları oluyor. Bu açıklamalar doğru mudur, değil midir, onu muhataplarına sormak lazım' ifadesini kullandı.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, dünkü basın toplantısında AKP üyesi olan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'na ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik, Davutoğlu'nun yeni bir parti kuracağı iddiaları ve "Daha milletimize olan borcumuzu ödemedik" açıklamasına ilişkin soruya, “Ben AKP Sözcüsüyüm. Bahsettiğiniz soruyla ilgili konuları muhataplarına sorarsınız, burada AKP gündemlerine ilişkin konuşuyoruz. Çeşitli yerlerde açıklamaları oluyor. Bu açıklamalar doğru mudur, değil midir, ne şekilde ilerliyor onu muhataplarına sormak lazım” yanıtını verdi. İLGİLİ HABER Davutoğlu: Ümidini kaybedenin yarını olmaz, konuşmaktan korkmayın