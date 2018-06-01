AKP'den adaylara 'cenaze' talimatı

AKP, 600 milletvekili adayı için hazırladığı rehberde, seçim sürecinde neler yapılması gerektiğini anlattı.

AKP, seçmenle 600 milletvekili adayına “tüyo”lar hazırladı. Adaylık süreci için hazırlanan rehberde, seçmenle iletişimde nelere dikkat edilmesi gerektiği yer aldı.

Gazete Habertürk'ten Volkan Yanardağ'ın haberine göre rehberde, şu konulara dikkat çekildi:

GÜLER YÜZLÜ OLUN: Bütün seçimlerin anahtarı, seçmenle kurulan iletişimdir. Samimi, hasbi, bire bir ve doğrudan kurulan iletişimler, 24 Haziran seçimlerinin de kaderini belirleyecektir. Herkesi kuşatmak, her kesime ulaşmak, güler yüzlü olmak esastır. Tercihi her ne olursa olsun seçmenle veya diğer partililerle tartışmaya girmekten özellikle uzak durulmalıdır.

CENAZELERE KATILIN: Toplumun bütün kesimleriyle sıcak temas sağlamalı, yüz yüze görüş meler yapmalı, ev ziyaretleri gerçekleş- tirilmelidir. Bunun için ekibini kurmalı, ekip; ziyaretlerde her yaş ve cinsiyet grubunu temsil edecek nitelikte olmalıdır. Adaylar, hiçbir ayrım gözetmeden toplumun bütün kesimleriyle diyaloğa girmelidir. Bunun için düğü n, toplantı ve cenaze törenleri ile önemli olaylardan vaktinde haberdar olmalı ve bu törenlere mutlaka katılmalıdır.

GERİ DÖNÜŞ YAPMALI: Milletvekili adaylarının danışmanları ve ekibi adab-ı muaşeret kurallarına vâkıf olmalıdır. Adayların seçmenle iletişim kurmasında etkin rol üstlenmelidir. Milletvekili adayları ve ekibi iletişim kurduğu seçmenin sorunlarını doğru anlamalı ve dile getirilen sorunları not almalıdır. Sorunların çö - zümü için seçmenlere geri dönüş yapmalıdır.