AKP Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, Abdullah Gül'ün Erdoğan'ın karşısına rakip olarak çıkacağı iddialarına ilişkin açıklamada bulundu.

AKP Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, Abdullah Gül tartışmalarına ilişkin konuştu.

Konunun muhatabının Abdullah Gül olduğunu belirten Sorgun, "İş adeta borsaya düşmüş gibi her gün biri sürülüyor, çekiliyor, çıkıyor, iniyor. Bu konuda kim kimin karşısında, kim kimin yanında belli değil. Her gün, her saat sürekli Ankara’da, İstanbul’da borsa iniş çıkış yapıyor" dedi.