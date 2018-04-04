AKP'den Abdullah Gül açıklaması

AKP'li Hayati Yazıcı, 2019 seçimlerinde Abdullah Gül'ün aday olacağı iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

AKP Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Abdullah Gül ile ilgili olarak "Onun ülkenin çıkarlarıyla, geleceğiyle ilgili konularda büyük hassasiyet içinde olduğunu düşünürüm. Dolayısıyla tavrını, duruşunu ona göre belirleyecektir kanaatindeyim" dedi.

'KİMSENİN PEŞİNE DÜŞECEK HALİMİZ YOK'

Saadet Partisi ile ittifak görüşmelerine ilişkin Yazıcı, "Ben de varım diyen her kuruma bu ittifak alanı açık. Bu açıklığı ifade ederken, kimsenin peşine ısrarla düşecek halimiz yok." dedi.

Bu konuların erken konuşulduğunu belirten Yazıcı, bunun için daha çok zaman olduğuna vurgu yaptı.

Yazıcı, Mart 2019'daki yerel seçimler konusunda partinin yetkili kurullarında tartışılmış, konuşulmuş bir konu olmadığına değinerek, "Başarılı olarak seçimden çıkmayı hedefliyoruz. Bu hedefi sağlayacak hangi unsurlar gerektiyse, hangi elemanları nasıl konuşlandırmak gerekiyorsa onlar oturulup, tartışılır. Ona göre inşa süreci gerçekleştireceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

ABDULLAH GÜL SORUSUNA YANIT

2019 seçimleri için Abdullah Gül'ün isminin gündeme geldiğinin hatırlatılması üzerine Yazıcı, "Onun ülkenin çıkarlarıyla, geleceğiyle ilgili konularda büyük hassasiyet içinde olduğunu düşünürüm. Dolayısıyla tavrını, duruşunu ona göre belirleyecektir kanaatindeyim" dedi.