AKP'den '28 gün askerlik şartı kaldırılacak mı?' sorusuna yanıt

AKP, bedelli askerlik düzenlemesini Meclis Başkanlığına sundu.

AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş, bedelli askerlik düzenlemesinin Meclis'e sunulduğunu açıkladı.

Muş, "31 Aralık 1993 öncesi doğanlar yararlanacak. Çalışanlar ücretsiz izinli sayılacak. Torba yasada SporToto ile ilgili bir durum var. İllegal oyunlarla mücadele için bu yasayı çıkartacağız. Çünkü bu para çeşitli terör örgütlerine gidiyor. Savunma Bakanlığı'nı ilgilendiren kısım da subay yetiştirme hususunda teklifi Meclis'e sunacağız" dedi.

Bedelli askerliğin esaslarını ve nerede yapılacağını Milli Savunma Bakanlığı belirleyecek.

28 gün askerliğin kaldırılıp kaldırılmayacağı soruna da yanıt veren Muş, "Bunu kaldırmayı düşünmüyoruz. Temel askerliğin yapılmasını düşünüyoruz. Silahlı Kuvvetlerin de görüşü oldu, 28 güne ihtiyaç var" dedi.