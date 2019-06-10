AKP'den 23 Haziran seçimi öncesi 'Erdoğan' kararı...

23 Haziran’da yenilenecek olan İstanbul seçimleri için görevlendirilen AKP’nin önde gelen isimlerinden biri, partisinin seçim stratejisini Yeni Şafak'tan Mehmet Acet'e anlattı.

“Hareket noktamız şu şekilde: Bu seçimi kazanırsa Binali Bey kazanacak. Kaybederse yine o kaybedecek" diyen AKP'li yetkilinin sözlerini aktaracan Acet, yazısında şu ifadeleri kullandı:

Bu kararın arka planına tekabül eden çıkış noktasını, yine aynı ismin sözleri üzerinden aktaralım:

“CHP, İstanbul seçimlerini Cumhurbaşkanımız ile bir yarışa dönüştürmeye çalışıyor. Tayyip Erdoğan’a kaybettirme üzerine bir strateji izliyorlar. Buna izin vermeyeceğiz.”

Araya girip sordum:

“Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan topa girmeyecek mi? Mesela 39 ilçede tek tek miting yapacağı söyleniyor” diye.

“Bizden böyle bir açıklama duydunuz mu?” diye mukabelede bulundu muhatabım.

Bu ifadelerden en azından şimdilik miting planının rafta tutulduğu anlaşılıyor.

Bir aylık fotoğrafa baktığımızda da yine sadece Binali Yıldırım üzerinden yürütülen bir kampanya ile karşı karşıya olduğumuz görülebiliyor.

AK Parti’nin kampanyasını yürütenler, İmamoğlu’nun Cumhuriyet Halk Partisi adayı olduğunu gizleyerek ya da bu gerçeğin pek fazla ön plana çıkmaması üzerine bir taktik izlediğini düşünüyorlar.

“Kampanyanızda 31 Mart öncesinden farklı olarak yeni bir şey var mı?” diye sorduğum AK partili isim, işin bu kısmıyla ilgili olarak, “Ekrem İmamoğlu’nu yıldızlardan dünyaya indirdik. Kendisinin CHP adayı olduğunu herkese gösterdik” dedi.