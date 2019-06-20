AKP'den 15 Temmuz davasındaki kararlara ilişkin ilk açıklama

15 Temmuz darbe girişimine ilişkin çatı davada açıklanan kararlara ilişkin Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den 'Hak eden hak ettiği cezayı aldı' açıklaması geldi.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’den 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin çatı davada alınan kararlara ilişkin açıklama geldi.

Gül, "Türkiye'de darbecilerin yargılandığı, Türkiye'ye, demokrasiye, milli egemenliğe darbe girişiminde bulunanların yargı önünde hesabını verdiği bir gün olmuştur" derken, "Darbecilerden hesap soran bir Türkiye vardır ve Türkiye'de hiç kimse demokrasiyi, milli iradeyi ortadan kaldıramayacak, şehitlerimizin ruhunu incitemeyecek. Bu ülkenin insan hakları, hukuku daha ileriye gidecek" ifadesini kullandı.

Gül, "Bizler için, Türk milletinin bir ferdi olarak Türk yargısının verdiği bu karar, bu anlamıyla çok önemlidir. Darbeciler yargılanmıştır ve mahkeme hukuk çerçevesinde yargılamayı yapmıştır. Darbecilerin ortadan kaldırmaya çalıştığı anayasa, hukuk yine bugün onlar için uygulanmış ve hak edenin hak ettiği cezayı aldığı bir karar, yargılama olmuştur" dedi.