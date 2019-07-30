AKP'deki 'Kripto FETÖ'cü Partoniçe' kim?

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, sosyal medya hesabı üzerinden tartışma yaratacak bir açıklamada bulundu.

AKP içinden bir ismin kullandığı belirtilen ve sık sık Melih Gökçek'i hedef alan “Ankara Kuşu” adlı Twitter hesabından “AK Parti'nin şu anki oyu yüzde 27'ye kadar düşmüş. Parti kurulsun, bu rakam yüzde 10'un altına düşecek” mesajı paylaşıldı.

Bu mesajın ardından bir açıklamada bulunan eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, "Ben bu şarlatanın kripto olduğunu ve kripto patron ve patroniçesinin AK Parti içinde olduğunu söyledim durdum... İnanmayanlar çıktı. Şimdi gerçek yüzünü gösterdi. Okuyun. Kripto FETÖ’cü aramızdan defoldu gitti. Kurtulduk. Darısı içimizdeki (patron ve patroniçe) kripto FETÖ’cülere" dedi.

Ankara Kuşu adlı hesap daha önce de gündeme gelmiş, konu Meclis'e de taşınmıştı. Hesabı AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın eşi Selma Yazıcı'nın kullandığı iddia edilmişti.