AKP'de yüzde '2' değerlendirmesi

AKP kulislerinde yeni partinin vekil kaybına neden olmayacağının düşünüldüğü ancak Cumhurbaşkanlığı seçiminde küçük bir kaymanın bile ilk turda seçimi zorlaştıracağı değerlendirmesi yapılıyor.

Kurulacak yeni partilere milletvekilleri gitse bile partinin Meclis’teki çoğunluğunu kaybetmesi gibi bir endişe taşımayan AKP’de, 2023 yılında ya da olağanüstü bazı gelişmelerin yaşanması durumunda erkene çekilecek bir seçimde, Cumhurbaşkanlığı için ‘yüzde 50+1’ alınmasının riske gireceği endişesi yaşanıyor.

Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Cumhur İttifakı ile 24 Haziran’da yüzde 52’yle seçildiği anımsatılırken; Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu’nun parti kurması durumunda hem AKP hem de MHP seçmeninde oluşabilecek 2 puanlık bir kaymanın Erdoğan’ın ilk turda seçilmesini riske sokacağına dikkat çekiliyor. Yeni partilerin yeni ittifak arayışlarını da gündeme getireceği, 24 Haziran seçimlerinden çok farklı bir tablonun ortaya çıkabileceği belirtiliyor.

İTTİFAK TARTIŞMASI

Erdoğan’ın 24 Haziran seçimlerinde AKP’nin oyları yüzde 42 oranında çıksa da MHP ile ittifak yapılmasıyla birlikte yüzde 52.6 oranında oy alarak seçildiğine dikkat çekilirken, yeni kurulacak partilere AKP ve MHP seçmeninden yaşanabilecek 2 puanlık bir geçişin bile ilk yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan’ın ilk turda seçilmesini zora sokacağı değerlendirmesi yapılıyor. Yeni kurulacak partilerin 24 Haziran’daki ittifakları yeniden şekillendireceği kaydedilirken, “Siyaset ne getirir bilinmez ama Babacan ve Davutoğlu’nun parti kurması durumunda kendilerini hainlikle suçlayan Erdoğan ile ittifak yapması pek olası gözükmüyor. Bu durumda bu iki partinin yönü diğer partilere kayacaktır. Bu durumda ittifakta kartların yeniden karılmasını gündeme getirir” yorumu yapılıyor.