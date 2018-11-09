AKP'de yerel seçim başarı kriteri: Kime kaça sattın?

AKP'nin yerel seçimlerde başarı kriteri: Hangi araziyi ne kadara kime sattın...

Türkiye Gazetesi yazarı Süleyman Özışık bugün köşesinde AKP'nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin aday belirleme süreci için çeşitli kriterler uyguladığını belirtti. Özışık'a göre başarı kriterlerinde bir kamu hizmeti olması gereken belediyecilik için halka yararlılık konusunda hiçbir ifade yer almazken; proje karlılık, arazi satışından elde edilen kâr gibi rantsal değerler öne çıkıyor. Özışık Özhaseki'nin başarı kriterlerini açıklarken şu ifadeleri kullanıyor:

Belediyeye ait ne kadar arazi satmış? Belediyeye ait arazileri nasıl değerlendirmiş? Sattığı araziler ile yaptırdığı projeler arasında ne kadar maddi fark var? Projeleri hangi müteahhitlere, kaç lira bedelle yaptırmış. Belediyeyi ne kadar kara geçirmiş veya zarara uğratmış. Başkanın şahsi gelir durumu nereden nereye ilerlemiş veya gerilemiş. Bütün bunları ayrı ayrı hesaplayarak başarı ve başarısızlık grafiğini ortaya çıkarmaya çalışıyor.

Özışık yazısında AKP'li mevcut belediyelerde %90 oranında isimlerin değişeceğini öne sürerek şunları kaydediyor:

Muazzam bir değişim geliyor. Daha önce söylediğim gibi, mevcut belediye başkanlarının yüzde 90'ı değişecek. Daha detaylı bilgi isterseniz şunu söyleyeyim. İlk etapta masaya yatırılan 350 belediye başkanından 190'ının kesin olarak "tekrar aday gösterilmemesine" karar verildi. Geride kalan 160 belediye başkanının üçte ikisinin de "aday gösterilmemesi" yönünde bir ön kanaat oluştu. Geride kalan 50 başkanın durumunun ne olacağı da daha titiz bir araştırma sonucunda belirlenecek. Mesela İstanbul'da 3 veya 4 başkanın, Kocaeli'de sadece iki başkanın ve Bursa'da 3 başkanın görevine devam etmesi bekleniyor.

