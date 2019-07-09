AKP'de yeni istifalar iddiası: Arkası gelecek...

Abdullah Gül ve Ali Babacan ekibiyle birlikte hareket ettiği ve kurulacak yeni partide görev alacağı iddia edilen Fehmi Koru, Ali Babacan'ın AKP'den ayrılık ilanına ilişkin, 'Arkası da gelecektir' yorumunda bulundu.

Ali Babacan'ın AKP'den istifasının ardından benzer istifa haberlerinin geleceği ileri sürüldü. Ali Babacan ve arkadaşlarının kopuşunun çoktan zamanının geldiğini ve AKP'nin popülist anlayışından farklı bir anlayışı temsil ettiklerini öne süren Fehmi Koru, konuya ilişkin kaleme aldığı yazısında, "Ali Babacan’ın AK Parti’den ayrıldığını duyurmak için kaleme aldığı metin, kendisine destek verecek geniş toplumsal dinamiklerden oluşan arkadaşlarıyla birlikte tam da bunu yapmaya niyetlendiklerinin ilanı sayılabilir. Herhalde arkası da gelecektir" iddiasında bulundu.