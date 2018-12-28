AKP’de üç ilde MHP başkaldırısı

Yerel seçimlere az bir süre kala AKP il teşkilatları üç ilde MHP adayını desteklemeyeceklerini belirterek kazan kaldırdı.

Manisa, Mersin ve Adana'da AKP il teşkilatlarının yerel seçimlerde MHP adayını desteklemeyi reddettikleri dile getiriliyor.

Milli Görüş’ün yayın organı Milli Gazete’den Muhammed Vefa’nın haberine göre, AKP ve MHP’de Cumhur İttifakı parti il teşkilatlarının kazan kaldırmasına neden oldu.

İstanbul, Ankara ve İzmir’de aday göstermeyen MHP aynı jesti AKP’den Manisa, Mersin ve Adana için beklerken, AKP il teşkilatları ise MHP adayını destekleyemeyeceklerini bildiriyor. Cumhur İttifakı’nda çatlağa neden olan bir diğer gelişme ise AKP belediye başkan adaylarının manidar açıklamalarla ittifaktan rahatsızlıklarını dile getirmeleri.

İTTİFAKTA MANİSA ÇATLAĞI

Habere göre Cumhur İttifakı’nda en büyük çatlağın başında Manisa geliyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Manisa’da aday göstereceklerini” belirtmesine rağmen “bu aday Cumhur İttifakı adayı mı olacak” muamması sürüyor. AKP Manisa İl Teşkilatı’nın MHP adayını kabul etmediği hatta MHP adayı ile Cumhur İttifakı’nın kazanamayacağını belirtiyor. AKP Manisa İl Teşkilatı 5 milletvekilli çıkardığı Manisa’da, 1 milletvekili çıkarmış MHP’yi desteklemenin mümkün olmayacağını parti üst yöneticilerine bildirdi.

ÇIKMAZA NEDEN OLDU

AKP’de milletvekili sayısını Adana ve Mersin il teşkilatları da gündeme getiriyor. Cumhur İttifakı’nda çıkmaza neden olan 3 ilde AKP teşkilatları kendi oyu ve milletvekili sayısının yüksek olmasından dolayı MHP adayını desteklemeyeceklerini belirtiyor. Mersin’de 4 milletvekili çıkaran AKP teşkilatları, 2 vekil çıkaran MHP konusunda genel merkezleriyle ters düştü. Aynı durum 5 milletvekili çıkaran AKP Adana teşkilatının da gündeminde. İstifaların yaşanmasından endişe eden AKP üç ilde teşkilatlarını ikna etmeye çalışıyor.