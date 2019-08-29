'AKP'de üç eski bakan istifa kararı aldı'

Yeni Akit gazetesi, eski Bakanlardan Nihat Ergün, Hüseyin Çelik ve Beşir Atalay'ın AKP'den istifa etme kararı aldığını yazdı. Üç ismin de hiçbir açıklamada bulunmadan 'sessizce' istifa edeceği öne sürüldü.

AKP'de Sadullah Ergin'in istifasının ardından üç eski bakanın daha istifa kararı aldığı öne sürüldü.

Yeni Akit'ten Sezai Erhan'ın iddiasına göre, Ali Babacan’ın partisine katılmak için eski Bakanlardan Nihat Ergün, Hüseyin Çelik ve Beşir Atalay, AKP'den istifa kararı aldı.

Sadullah Ergin’in istifa etmeden önce eski Bakanlardan Nihat Ergün, Hüseyin Çelik ve Beşir Atalay ile birer görüşme yaptığı, bu üç eski bakanın Sadullah Ergin gibi kamuoyuna herhangi bir açıklamada bulunmadan istifa edecekleri öne sürüldü.