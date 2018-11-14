'AKP'de tıkanma yaşanıyor, zor bir seçim bekliyor...'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski basın danışmanı Kemal Öztürk, AKP'nin tıkanma yaşadığını ve Erdoğan'ı zor bir seçimin beklediğini yazdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski basın danışmanı Yeni Şafak yazarı Kemal Öztürk, AKP'yi zor bir seçimin beklediğini yazdı.

"AK Parti’nin bir tıkanma yaşadığını, kendini tekrar ettiğini ve gerilediğini sanırım herkes görüyor. Öyle olmasa, birçok belediye başkanı görevden alınmaz, mevcutların kahir ekseriyetinin de değiştirileceği söylenmezdi" diyen Öztürk, "Tıkanmanın ve yolsuzluk iddiaları da dâhil, birçok sorunun ana kaynağı, başkan adayının seçilme şeklidir" ifadelerini kullandı.

AKP'nin, belediyelerden gelen yolsuzluk, rüşvet benzeri ahlaki çürümeye neden olacak iddiaları en ciddi biçimde araştıracak ve sonuçlandıracak bir sisteme ihtiyacı olduğunu belirten Öztürk, "Umuyorum ki bu sistem değiştir. Ve hepimiz ülkemize yeni yeteneklerin kazandırıldığını, siyasete, yerel yönetimlere liyakat sahibi, ahlaklı ve vizyoner insanların kazandırıldığını görürüz. Aksi takdirde AK Parti’yi zor bir seçim bekliyor" dedi.