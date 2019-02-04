AKP'de tartışma yaratan iddia: Adaylıktan çekilebilir, yerine Süleyman Soylu gelecek...

AKP'nin 31 Mart seçimi öncesinde Ankara adayını değiştireceği iddiası gündeme geldi.

AKP’nin yaptırdığı son anketlerde Mansur Yavaş'ın Mehmet Özhaseki’nin önünde çıktığı, bu nedenle Özhaseki’nin, yerine Süleyman Soylu’nun aday olabileceği ileri sürüldü.

Ankara'da MHP'lilerin Özhaseki yerine Mansur Yavaş'a oy vereceği, bu konunun AKP tarafından yeniden gündeme alındığı iddia edildi.

Yeniçağ'da yer alan habere göre, Özhaseki’nin seçim kampanyası için büyük harcamalar yapılmasına ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da bizzat süreçle ilgilenmesine rağmen istenilen oy oranı bir türlü yakalanamadı.

Habere göre, AKP’de yeni bir formül üzerinde duruluyor. Buna göre, Mehmet Özhaseki sağlık sorunlarını gerekçe göstererek adaylıktan çekilecek. Özhaseki’nin yerine ise milliyetçi oylara daha fazla hitap edebileceği hesaplanan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu aday gösterilecek.

Bu plana karşı çıkan bazı AKP’li yöneticilerin, “Seçimlere bu kadar kısa bir süre kala aday değişikliğine gitmek yenilgiyi kabul ettiğimizi resmen ilan etmektir” diyerek, Erdoğan’a şikayette bulundukları ifade ediliyor.