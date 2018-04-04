AKP'de son başbakan kavgası: İşte adaylar...

AKP'de 'son başbakan kim olacak?' kavgası şimdiden başladı. Erdoğan'ın Binali Yıldırım'ı yerel seçimlerde İstanbul adayı yapmak istediği, bu nedenle boşa düşecek başbakanlık koltuğu için şimdiden adayların arttığı belirtiliyor.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın, “İstanbul ve Ankara’yı kaybedersek Türkiye’yi kaybederiz” sözleri sonrası AKP'nin İstanbul ve Ankara'da göstereceği adaylar merak konusu olmuştu.

Önce Kadir Topbaş ardından da Melih Gökçek'in istifasını alan Erdoğan, bu iki koltuğa seçime kadar refakat edecek iki isim belirlemişti.

Yerel seçimlere bir yıldan az bir süre kalırken, Erdoğan'ın İstanbul için düşündüğü ismin Başbakan Binali Yıldırım olduğu ileri sürülüyor.

2019'la birlikte başkanlık sistemine geçilmesi planlandığı için başbakanlık koltuğu da resmen tarihe karışmış olacak.

Cumhuriyet'ten Erdem Gül'ün haberine göre, Yıldırım’ın İBB adaylığını istemediği, 2019 seçimlerinde sistem değişeceği için dönemi “son başbakan” olarak tamamlamayı hedeflediği belirtiliyor. AKP kulislerine göre tarihe “son başbakan” olarak geçmek isteyen başka isimler de var. Partide Süleyman Soylu, Bekir Bozdağ, Berat Albayrak ve başka AKP’lilerin isimleri konuşuluyor.