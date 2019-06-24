AKP'de seçim sonrası ilk istifa haberi: Binali Yıldırım ağladı mı?

AKP İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak'ın seçim sonuçlarının ardından istifasını sunduğu ileri sürüldü. Öte yandan Binali Yıldırım AKP İstanbul İl Binası'ndan çıkarken yanına gelen partililer, 'İl başkanı istifa etmeli. Ağlatmaya hakları yok sizi. Ağlatamazlar' diye bağırdı.

Seçimin ardından AKP İstanbul İl Başkanlığı önünde toplanan AKP’liler, Binali Yıldırım'a destek sloganları atarken, İl Başkanı Bayram Şenocak'a istifa çağrısında bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun vatandaşlara "Susun, o olacak iş mi?" dediği belirtildi.

Odatv’de yer alan habere göre, AKP İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, AKP İstanbul İl Başkanlığı’na “cebinde istifasıyla” gitti. Buna göre, seçimin ardından Bayram Şenocak’ın istifasının işleme konulacağı belirtiliyor.

Şenocak’ın Berat Albayrak'ın desteğiyle İstanbul İl Başkanlığı'na geldiği, Yıldırım'ın bu isme karşı çıktığı ileri sürülmüştü.

YILDIRIM AĞLADI MI?

Öte yandan Binali Yıldırım AKP İstanbul İl Binası'ndan çıkarken yanına gelen partililer, 'İl başkanı istifa etmeli. Ağlatmaya hakları yok sizi. Ağlatamazlar' diye bağırdı.

Soylu, slogan atanlara dönerek "Sus, sus. Böyle şey olmaz" dedi.