AKP'de S-400 tartışması: İki farklı açıklama geldi

Rusya ile yapılan S-400 anlaşmasının ardından AKP bir yandan sürecin hızlandırılması için adım atarken, bir yandan da ABD ile yapılan görüşmeler dikkat çekici boyutlara ulaştı. AKP'den gelen farklı açıklamalar ise kafaların ne kadar karışık olduğunu gösteriyor...

Rusya ile yapılan S-400 anlaşmasının ardından teslimatın ne zaman yapılacağı tartışılırken, parti içinden gelen açıklamalar dikkat çekti. TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, ABD'de yaptığı görüşmelerin ardından ilginç açıklamalarda bulunmuş, S-400'leri almaları durumunda F-35'lerin kendilerine teslim edilmeyebileceğini aktarmıştı. Bozkır aynı açıklamada "Türkiye açısından S-400’lerden dönüş yok mu?" sorusuna, "Anlaşması imzalandı, ama Patriot devreye girebilecekse bakarız" yanıtı verince tartışma daha da büyüdü. Bu açıklamaların ardından konuşan Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, "S-400 alımı F- 35 alımını etkilemez. S-400’ler ile ilgili de sıkıntı yok, hatta takvimden önce alınabilir" dedi. Bu iki zıt açıklamanın ardından gözler bir kez daha Erdoğan'a çevrilmiş durumda. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce konuya ilişkin "Bizden söz bir kere çıkar, iş biter. Ruslar’la o konuda anlaşmış olduğumuz için o iş artık bitmiştir" demişti.