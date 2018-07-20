AKP'de paylaşım savaşı: Çankaya Köşkü ve Başbakanlık binası kimin olacak?

Çankaya Köşkü ile eski Başbakanlık Binası’nın yeni dönemde kim ya da kimlere ev sahipliği yapacağı netleşmezken, birçok talipli olduğu belirtiliyor.

Yıllarca Cumhurbaşkanlarına ev sahipliği yapan Çankaya Köşkü, Erdoğan kendisi için Saray yaptırınca başbakanlığa bırakılmıştı.

24 Haziran'dan sonra Başbakanlık da kaldırılınca Çankaya'nın akıbeti merak konusu oldu.

Yenişafak'ın haberine göre, Çankaya Köşkü’nün bundan sonra ne amaçla kullanılacağı henüz netleşmezken kulislerde yeni cumhurbaşkanı yardımcısı için kullanılabileceği ya da bazı özel törenlere ev sahipliği yapabileceği konuşuluyor.

Merak edilen diğer bir yapı ise 1930’lu yıllarda inşa edilen Kızılay’daki eski Başbakanlık merkez binası. Binanın Ankara Valiliği için tahsis edilebileceği konuşuluyor. Diğer taraftan yeni dönemde milletvekili sayısının 600’e çıkmasıyla Meclis’te yaşanan yer sıkıntısının bura ile çözülmesi de gündemde. Hatta TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın bu binayı Meclis çalışmaları için istediği de gündeme geldi. Özellikle Meclis’teki bazı idari bölümlerin buraya taşınması ve Meclis personeli için tahsis edilmesi bekleniyor.