AKP'de önemli görevler yapan isim: Oy kullanmayacağım...

Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, 'AK Parti saflarında önemli görevler üslenmiş, hala AK Parti'li olduğunu söyleyen deneyimli bir siyasetçiyle' yaptığını belirttiği görüşmeyi köşesine taşıdı. Zeyrek, AKP'li ismin bu seçimde oy kullanmayacağını söylediğini aktardı.

Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, "Hayaller ileri demokrasiydi, ya gerçekler?" başlıklı yazısında AKP'li bir siyasetçiyle yaptığı görüşmeyi aktardı.

"AK Parti saflarında önemli görevler üslenmiş, hala AK Parti'li olduğunu söyleyen deneyimli bir siyasetçiyle konuşuyorduk. ‘İçişleri ve Adalet bakanlarının seçim döneminde bağımsız olması ne kadar önemliymiş' dedi" aktarımında bulunan Zeyrek, görüşmeden şu notları aktardı:

Muhalif adayları istihbarata dayalı bilgilerle hedef alma, yargı ile korkutma, kayyum ile hizaya getirme arayışlarından söz ediyordu.

Tank-Palet fabrikasının satışını;

Siyasi olmaması gereken Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli'nin Taşova'da muhalefet için sarf ettiği, ‘Bu adilere sandıkta cevap verecek misiniz' cümlesini;

Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer'in trenden el sallayıp yanıt alamadığı vatandaşlara ‘şeyin trene baktığı gibi bakıyorlar' demesini;

Ülke ekonomisini, tanzim satış mağazalarındaki soğan kuyruklarını, AK Parti milletvekilinin kaybolan 100 bin dolarlık saatini de konuştuk.

Geçmişte sık sık ‘ileri demokrasiye geçeceğiz' dediklerini anımsatınca, ‘Demokrasi, hukuk, ekonomi, inanç alanlarında yaşananları şaşkınlıkla izliyoruz. Biz bunu hayal etmemiştik' dedi.

‘Kime oy vereceksiniz' dedim.

‘Hiç kimseye' karşılığını verdi.

‘Partide sizin gibi düşünenler var mı' dedim.

‘Evet, bakanlık, üst düzey bürokratlık yapmış arkadaşlarla sık sık buluşup, bu olanların hayalini kurduğumuz Türkiye'ye yakışmadığını konuşuyoruz' dedi."