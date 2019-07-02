Sözcü Gazetesi yazarı Aytunç Erkin, 23 Haziran İstanbul seçimlerini kaybeden AKP içerisinde yaşanan tartışmaları yazdı. Erkin, AKP'de olağanüstü kongre tartışmalarının masaya geldiğini iddia etti.

İstanbul seçimlerinin ardından AKP'deki tartışmalar devam ediyor. Sözcü Gazetesi yazarı Aytunç Erkin, 23 Haziran İstanbul seçimlerini kaybeden AKP'nin içerisinde yapılan tartışmaları edindiği kulis bilgilerle yazdı.

Erkin, AKP'de olağanüstü kongre tartışmalarının masaya geldiğini iddia etti.

"AKP'de olağanüstü kongre tartışılıyor" başlıklı köşe yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

31 Mart'taki ilk yenilgiden sonra kongre masaya geldi

AKP'nin en üst karar organı Merkez Karar ve Yönetim Kurulu. 50 kişi kongre tarafından seçiliyor. Genel başkan da A kadrosunu MKYK üyelerinden seçiyor.

Beştepe'ye yakınlığıyla bilinen üst düzey bir yetkili: Eylül ya da ekim ayında kongre gerçekleşebilir…

İktidar partisi bugünlerde yeni bir genel kurulu tartışıyor. Karar alınırsa bunun da eylül ya da ekim ayı içerisinde olacağı konuşuluyor. Üst düzey bir yetkili “Ufukta erken genel kurul gözüküyor” dedi.

Teknik bir not verelim: AKP tüzüğünün 70. maddesi büyük kongrenin nasıl toplanacağını anlatıyor. Buna göre, kongreye genel başkan veya Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nun (MKYK) ya da delegelerinin en az 5'te birinin yazılı talebi ile gidiliyor. MKYK olağanüstü kongreyi bir hafta içinde ilân etmek durumunda. Kongrenin en geç çağrı tarihinden itibaren 45 gün içinde yapılması gerek.