AKP'de neler döndüğünü açıkladı: Anket, para, kirli işler...

AKP'nin aday belirlemede en önemli yöntemlerinden biri olan temayül yoklamasına ilişkin eski AKP'li vekil Mehmet Metiner'den ilginç bir açıklama geldi.

AKP'li eski milletvekili ve Star gazetesi yazarı Mehmet Metiner, AKP'deki aday belirleme sürecine ilişkin dikkat çekici bir yazı kaleme aldı.

“Görev istenmez verilir! anlayışıyla hareket eden dava adamlarının çoğu zaten aday adaylık süreçlerinden uzak duruyorlar. Adaylık başvurusunda bulunanlardan çok azı da dava ahlakı gereği kendilerini öne çıkartmaktan haya ediyorlar" diyen Metiner, "Mesela kendi reklamları için para dağıtmıyorlar. Kendi köşelerini isim empoze etmek için kullanan gazetecilerle iş tutma yoluna gitmiyorlar. Anketlerde veya telefon aramalarında isimlerini söylesinler diye el altından birilerini görme yoluna da gitmiyorlar" ifadelerini kullandı.

AKP'de adaylık için para trafiği döndüğü imasında bulunan Metiner, "Temayül yoklaması faslına hiç girmeyeyim. Orada dönen siyasetin kirli çarkları AK Parti misyonunu aşındırıyor. O yüzden mevcut sistemi kendi adıma sağlıklı ve isabetli bulmadığımı söylüyorum" dedi.