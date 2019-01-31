AKP'de Meclis Başkanlığı için 'sürpriz' isim

Binali Yıldırım'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na adaylığının resmen açıklanmasının ardından Meclis Başkanlığı'ndan istifa edeceğini duyurması sonrası gözler başkanlık için adı geçen isimlere çevrildi.

Meclis Başkanı Binali Yıldırım'ın İstanbul adaylığı için resmi başvuru sonrası istifa edeceğini açıklaması sonrası gözler AKP'nin yeni Meclis Başkanı adayına çevrildi.

Habertürk'ten Muharrem Sarıkaya, Numan Kurtulmuş, Naci Bostancı, Mustafa Şentop, Bekir Bozdağ’ın adının parti kulislerinde öne çıktığını belirtirken, bu isimlerden Naci Bostancı ve Numan Kurtulmuş'a MHP'nin daha sıcak baktığı öğrenildi.

Sarıkaya, sürpriz bir ismin de kulislerde dolaşmaya başladığını belirtirken, "Eğer iddia gerçekleşirse TBMM tarihinde ilk kez bir kadın Başkan olacak… Kuliste adı dolaşıma sokulan ise İstanbul Milletvekili Alev Dedegil… İstanbul Kadın Araştırmaları Merkezi Kurucu Başkanlığı’nın yanı sıra AK Parti yönetim kadroları dahil çeşitli kademelerde görev yapan Dedegil, 4 dönemdir milletvekilliği görevini sürdürüyor" dedi.