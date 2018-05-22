AKP'de liste krizi: Oyuna, satışa geldik

AKP listelerinden seçime giren Büyük Birlik Partisi, seçilebilir yerden sadece Mustafa Destici'nin aday gösterildiğini belirterek isyan etti.

24 Haziran seçimlerine AKP listelerinden giren Büyük Birlik Partisi'nde isyan var. "Seçilebilir yerden" sadece Genel Başkan Mustafa Destici'nin yer bulduğunu belirten partililer, bugün durum değerlendirmesi için olağanüstü toplanıyor.

Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre, "Oyuna, satışa geldik" geldik diyen BBP yönetiminin masasında "listelerden çekilmek dahil" birçok formül bulunuyor.

Rahatsızlığı doğrulayan bir genel merkez yöneticisi, “Sıralamanın düzeltilmesi talebi çok yüksek, mevcut listeyi kabullenen yok. Tabanda büyük infial var. Yönetime kırgınlık ve kızgınlık hakim. Saaadet Partisi kadar olamadık. Hemen teslim olduk. Bir tek başkan (Destici) kesin seçilecek yerde. Oyuna, satışa geldik” diye konuştu.

Aynı yetkili, AKP ile yapılan ittifak görüşmelerinde tek yetkili olarak Mustafa Destici’yi görevlendirdiklerini hatırlatarak “Hata yapmışız” yorumunda bulundu.